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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: “Turgut Özal zehirlenerek şehit edildi”

Bakan Eroğlu: “Turgut Özal zehirlenerek şehit edildi”

Bakan Eroğlu'nun muhtarlarla toplantısından görüntü

Başbakan Şehit Toplantı Karahisar Düşünür 

-Bakan Eroğlu açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın büyük bir düşünür olduğunu belirterek kendisinin zehirlenerek şehit edildiğini dile getirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan bayramının 2. gününden itibaren Afyonkarahisar’daki temaslarını sürdürüyor. Memleketi Afyonkarahisar’da muhtarlar kahvaltıda bir araya gelen Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini kaydetti.
Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım. Türkiye 1'inci Dünya Harbi'nden sonra harp görmedi. 2'nci Dünya Harbi'nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada. Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6'ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı. Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye'nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebep budur. Ben Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.

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