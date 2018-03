--Toplantıdan detay görüntü



( AFYON KARAHİSAR) Bakan Eroğlu: " Tıbbi ve aromatik bitki ihracat hedefimiz 5 milyar dolar" - Bakan Eroğlu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı’nda konuştu:- “Tıbbi ve aromatik bitkileri yıllardır 'koca karı ilacı' diye önemsemedik”- “Dünyada 115 milyar dolarlık pazar var ,Türkiye’nin sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor” AFYON KARAHİSAR



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tıbbi bitkilere dünyanın büyük önem verdiğini, Türkiye’nin ise şimdiye kadar bu işi 'Koca karı ilacı' diye önemsemediğini belirtti.

Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada 115 milyar dolarlık pazarının olduğunu, ancak Türkiye’nin sadece 600 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurguladı. Afyonkarahisar’da gerçekleşen 3. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı’nın açılışında konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerde hedefin 5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmak olduğunu vurguladı. Bakan Eroğlu, “Tıbbi aromatik bitkiler konusunda herkese kapılarımız açık. Bu konuda araştırma yapmak isteyen herkese kapımız açık. Özellikle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve yeşil bir Türkiye’yi inşa edelim diye seferberlik başlattık. 2023 yılına kadar dünyada her insan için bir fidan seferberliği yani 7 milyar fidan toprakla buluşacak. Bunu hep birlikte yapacağız. 3 bin 600’ü endemik bitki var. Bu tıbbi aromatik bitkiler çok önemli. Biz çok geri kalmışız. Kocakarı ilacı demişiz. Şu anda dünyada 115 milyar dolar pazar var. Sadece 600 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz. İlaç sanayinde tıbbi bitkilerin önünü açmak için her türlü desteği veriyoruz. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalamak” diye konuştu.

“Ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor” Tıbbi ve aromatik bitkilerde ufkun genişletilmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Eroğlu, “Tıbbi denilince bunun başında Sağlık Bakanlığıdır. Biz sağ, sol koluyuz. Hepimiz birbirimizin rakibi değil, bir birbirimizin tamamlayıcısıyız. Gelin hep birlikte bu işe el atalım. İlk defa Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili Daire Başkanlığı kurdu. Artık Türkiye’de değil bizim ufkumuzu genişletmemiz gerekiyor. Malezya’da çok büyük pazar var. Biz bu sahada işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Meksika ile de bu işleri daha da geliştirmek istiyoruz. Doğa Koruma Milli Parklara da görev vermiştik. Nuh’un Gemisi veri tabanında genişletmek için karar aldık. Her türlü veriye ulaşa bileceksiniz. Yapılacak çok fazla iş var. Potansiyel çok, bunları değerlendirmek çok önemli” dedi.