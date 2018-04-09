Bakan Eroğlu taburcu oldu: “Şimdi turp gibi dönüyorum”

-Bakan Eroğlu röp

-Rektör Röp

-Doktor röp



( AFYON KARAHİSAR)- Bakan Eroğlu’nun doktoru, “Şuan tamamen iyileşti” AFYON KARAHİSAR



- Gribal enfeksiyon şüphesiyle hastaneye yatan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Bakan Eroğlu geçtiğimiz Perşembe günü memleketi Afyonkarahisar’da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile birlikte bir dizi programlara katılmıştı. Program sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gribal enfeksiyon şüphesi nedeniyle tedaviye alınan Bakan Eroğlu, bu akşam taburcu oldu. Hastane çışı sırasında açıklama yapan Bakan Eroğlu, “Hayatımda 4,5 gün en güzel tatili yaptım. Sağ olsun böyle bir imkanı sağladığı için rektörüme, başhekimime, değerli doktoruma ve başhemşireme teşekkür ediyoruz. Ben Perşembe günü ben Afyon’a geldim erken saatte. Sempozyumda konuşma yaptım. Daha sonra Adalet Bakanımız geldiler ve onunla koordinasyon toplantısı yaptık. Daha sonra ben Bakanlığımızın koordinasyon toplantısı yaptım. Sonra dedim ki gelince en azından boynumda hafif bir şey vardı. Bunu göstereyim diye geldim. Dediler ki ‘bu mesele değil asıl mesele çok üşütmüşsünüz.’ Hakikaten geçtiğimiz Salı günü bir merasimde ben üşütmüştüm, üzerimde pardesü yoktu. Çok ince bir takım elbise ve neticede ciğerlerime kadar üşüdüğümü fark ettim. Neticede üşüdüğüm anlaşıldı, gizli üşütme diyelim. Dolayısıyla yatmam gerektiği söylendi ve neticede yattık. Çok iyi teşhis ve tedavi. Doktorumuz ve başhekimimiz çok iyi teşhis koydular. İstirahat etmem gerektiğini söylediler, gerekli ilaçları da verdiler. Ve şimdi turp gibi dönüyoruz. Ben özellikle bu hastaneyle, başta rektörümüz, başhekimimiz, hekimlerle gurur duydum” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mustafa Solan Bakan Eroğlu’nun durumuyla ilgili, “Bakanımıza yaptığımız işlemler 3. Basamak sağlık hizmetleri anlayışıyla genel kontrol yaptık. Genel kontrolde de tedaviye almamız gerekti. 4 gün yoğun bir tedavide bulunuldu. İnşallah kendisini şuanda sap sağlam, turp gibi huzurunu, güzelliğini yaşıyoruz” dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yar. Doç. Şule Çilekar, bakan Eroğlu’nun tedavi süreciyle ilgili olarak şu bilgilere yer verdi: “ Sayın bakanımızın akciğer enfeksiyonu mevcuttu, hemen tedaviye başladık geç kalmadan. 4 günlük tedavi sonrasında çok güzel cevap verdi. Şu anda tamamen iyileşti. Kendisine sağlıklı yaşam diliyoruz.

