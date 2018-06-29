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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Eroğlu mazbatasını aldı

Bakan Eroğlu mazbatasını aldı

Bakan Eroğlu Adliye girişi detay

Feraset Karahisar Allah Milletvekili 

-Bakan Eroğlu Mazbata töreni
-Bakan Eroğlu açıklama

( AFYON KARAHİSAR-HD)- Mazbata törenin ardından açıklama yapan Bakan Eroğlu:- “Kazanan milletimiz ve ülkemiz oldu” AFYON KARAHİSAR

- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri ile birlikte Afyonkarahisar İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını aldı. Afyonkarahisar’daki temaslarının ardından Afyonkarahisar Adliyesi’ne gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve AK Parti Milletvekilleri Av. Ali Özkaya ile Av. İbrahim Yurdunuseven mazbatasını aldı. Düzenlenen törenle mazbatasını alan Bakan Eroğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milletvekilliğinin çok önemli bir görev olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, AK Parti’nin layık olduğu oyu aldığını vurguladı. Bakan Eroğlu, “Afyonkarahisar'ın ve milletimizin ayrım yapmadan temsilcisi olacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekilliği de gerçekten çok önemli. Çünkü milletin vekili ve milletin derdiyle dertlenen, memleketin meselesiyle uğraşan, çözüm araştıran önemli bir vazifedir. Bu vazifenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda tekrar layık olduğu makama getirdikleri için bütün milletimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı gerçekten çok önemli bir oyla zaferi kazandı. AK Parti de layık olduğu oyu aldı. İnşallah bu yükseliş devam edecek. İnşallah güzel hizmetler yapılacak. Yeni Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Türkiye daha çok şahlanacak. Huzur, aynı zamanda refah seviyesinin artması ve kalkınmada şahlanış dönemi başladı.
Hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir oy oranıyla sandıklara koşan bütün milletimizi yürekten kutluyorum. Milletimiz gerçekten feraset sahibi. Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar da çok büyük destek verdi. Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yüzde 70'le destan yazdı. Cumhur İttifakı da buna yakın oy aldı. Yüzde 56 artı yüzde 14. yüzde 70'le yine Cumhur İttifakı da Afyonkarahisar'da kazandı. Ama özellikle kazanan milletimiz ve ülkemiz oldu. Biz 3 milletvekili olarak Afyonkarahisar için güzel işler yapma gayretinde olacağız” diye konuştu.

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