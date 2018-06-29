Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Bakan Eroğlu: '80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: '80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız' - AFYONKARAHİSAR

Bakan Eroğlu: "80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu''nun İscehisar ilçesini ziyareti - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşması"80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Herkes inandığı bir partiye oy verdi. Bize oy versin vermesin bütün Afyonkarahisar 'ın, 80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. Bu zaten bizim prensibimiz. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi.

Artık birlik, beraberlik, kardeşlik tam manasıyla tesis edilecek"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Herkes inandığı bir partiye oy verdi. Bize oy versin vermesin bütün Afyonkarahisar 'ın, 80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. Bu zaten bizim prensibimiz. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi.

Artık birlik, beraberlik, kardeşlik tam manasıyla tesis edilecek." dedi.
Eroğlu, Afyonkarahisar 'ın İscehisar ilçesini ziyaretinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da güzel bir seçim geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık yüzde 90 katılımla dünyaya demokrasi açısından ders verildiğini belirten Eroğlu, "Ama dünyada pek çok ülkede yüzde 40, yüzde 50 bile katılım olmaz. Bizde görüyorsunuz vatandaşın büyük bir alakası vardı." diye konuştu.
Eroğlu, bunun bütün Avrupa ve Amerika'ya demokrasi açısından bir örnek olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Seçimler en büyük katılımla, huzur içerisinde geçti. Neticede herkes inandığı bir partiye oy verdi. Bize oy versin vermesin bütün Afyonkarahisar 'ın, 80 milyon Türkiye'nin hizmetkarı olacağız. Bu zaten bizim prensibimiz. Cumhurbaşkanımız aynı şeyi söyledi.

Artık birlik, beraberlik, kardeşlik tam manasıyla tesis edilecek. Aynı zamanda bizler, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekilleri olarak bütün milletimizin hizmetkarı olmanın gururunu yaşayacağız. Bu can bu tende olduğu sürece, ölünceye kadar milletimize hizmet etmenin aşkı ile yaşayacağız. Afyonkarahisar 'da gerçekten destan yazdık. Teşekkür ediyorum."

Lyon Beraberlik Karahisar 

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı