Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez, Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti

Bakan Dönmez, Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti

BAKAN DÖNMEZ'İN GELİŞİ

Şehit Maden Faciası Maden İşçisi Irak 

-BAKAN DÖNMEZ'İN MEZARLARA ÇİÇEK BIRAKMASI
-BAKAN DÖNMEZ DUA DETAY

( MANİSA ) - Işıklar Maden Ocağında düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere Manisa'nın Soma ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk olarak Maden Şehitliğini ziyaret etti MANİSA

- Işıklar Maden Ocağında düzenlenecek olan iftar programına katılmak üzere Manisa'nın Soma ilçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk olarak Maden Şehitliğini ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti. Bakan Dönmez'i şehitlik girişinde Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve protokol üyeleri karşıladı. Şehit mezarlarına karanfil bırakan ve dua eden Bakan Dönmez, Soma İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş'un yaptırdığı duanın ardından Işıklar Maden Ocağına geçti.
İlgili Foto Galeriler
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı