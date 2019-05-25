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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez: 'Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz' - MANİSA

Bakan Dönmez: 'Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz' - MANİSA

Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz" - MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıMANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı. (1)

Ocaklar Maden Ocakları 

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