Bakan Dönmez: 'Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz' - MANİSA
Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz" - MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıMANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı. (1)
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