Bakan Dönmez: 'Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz' - MANİSA
Bakan Dönmez: "Biz kömüre nimet gözüyle bakıyoruz" - MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması - Bakan Dönmez'e plaket takdimi - Toplu fotoğraf çekimiMANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı. (3)
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