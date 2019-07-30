Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland İle Ticaret Anlaşması Müjdesi

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland İle Ticaret Anlaşması Müjdesi

mülakat görüntüleri

( BANGKOK ) - Bakan Çavuşoğlu'ndan Tayland ile ticaret anlaşması müjdesi BANGKOK

Politika Ekonomik Büyüme Diyalog Ticaret Anlaşması Basın Mensupları 


- ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yerel basına yaptığı açıklamada, bölge ülkelerle ilişkilerin gelişmesi için özel bir politika uygulandığını söyleyerek, yakın zamanda Tayland ile görüşülen ticaret anlaşmasının imzalanacağını kaydetti.
Güneydoğu Asya Milletler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Tayland’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarına bir dizi açıklamada bulundu. Yerel basın kuruluşlarının sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, zirvede yaptığı görüşmeler ve Güney Doğu Asya ülkeleri ile ilişkiler hakkında sorulan bir soruya, “ASEAN üyesi tüm ülkelerde Büyükelçiliğimiz var. Laos’ta geçtiğimiz yıl büyükelçilik açmaktan da gurur duydum. Bu sebeple, ASEAN ve elbette üye ülkelerle ve de Asya genelindeki ülkelerle işbirliğimizi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Türkiye’nin Asya’ya yönelik yeni bir destek politikası var. Bu nedenle bugün ileride neler yapabiliriz onu konuştuk. Geçmişte yaptıklarımızı katılımcı ülkelere gösterdik ve gelecekte Türkiye, ASEAN ve Asya olarak birlikte neler yapmalıyız onu tartıştık. Birçok ASEAN üyesi ülke bakanıyla ikili görüşmeler yaptım” ifadelerini kullandı. Tayland ile imzalanması planlanan ticaret anlaşmasının son durumu hakkında sorulan soruya Çavuşoğlu, ”Ticaret anlaşması için Nisan’da görüşmelerin 5’inci aşamasını tamamladık. İkili görüşmelerde kardeşim, Tayland’ın Dışişleri Bakanıyla da görüştüm görüşmeleri hızlandırma, sonuçlandırma ve imzalama konusunda mutabık kaldık” dedi.
ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşlarına değinen Çavuşoğlu, “Ticaret savaşlarına karşıyız, ünitarizme de karşıyız. Oylamaya dayalı etkili çok yanlılığı destekliyoruz. Bu sebeple umarım Çin ve ABD içinde oldukları durumdan çıkmayı başarır. Bu savaş umarım ticareti bölgesel ve küresel büyümeyi etkilemez. Şu anda Asya, ekonomik büyümenin motoru görevini ifa ediyor” ifadelerini konuştu.
Güney Çin Denizi'nde yaşanan karasuları ve ekonomik münhasır bölge sınırları hakkında yapılan tartışmalarla ilgili soruya cevap vermekten kaçınan Çavuşoğlu, “Güney Çin Denizi hakkında yorum yapamam. Pozisyonumuz son derece açık; umarım bu durum aktörler arasında halis ve anlamlı bir diyalogla çözülür. Sanırım Birleşmiş Milletler de burada rol almalı, bu bizim pozisyonumuzdur” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı