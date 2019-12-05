- Bakan Çavuşoğlu’ndan AGİT Toplantısı’nda FETÖ vurgusu

-Liderlerden detay

-Çavuşoğlu'nun konuşması

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-Aile fotoğrafının çektirilmesi

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( BRATİSLAVA ) BRATİSLAVA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “Özellikle, FETÖ terör örgütüne bağlı kişilerin ve grupların İnsani Boyut Uygulama Toplantılarına katılımına atıfta bulunuyorum. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yok etmeye çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Oturumuna katıldı.

Çavuşoğlu konuşmasına, Slovakya Bakanına Dönem Başkanlığı süresince gösterdiği çalışmalarından ötürü teşekkür ederek başlarken, Arnavutluk'ta meydana gelen depremden ötürü tüm üye ülkelere Arnavutluk’a destek verme çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın bağımsızlığına ve bütünlüğüne dikkat çekerek Ukrayna'da bulunan Özel İzleme Misyonunun çalışmalarını takdir ettiklerini ifade ederken, Yeni Misyon Başkanı Büyükelçi Halit Çevik'e de başarı dileklerini sundu. Gürcistan, ve Karabağ'daki çatışmaların halen çözüme kavuşturulmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sorunlara uluslararası hukuk temelinde çözümler bulunmamız gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, silahsızlandırma mekanizmalarının tam olarak işletilmesi konusuna değinerek Viyana Belgesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.



Terörle mücadele ve FETÖ vurgusu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörün tüm biçimleriyle mücadele edilmesinin önemine vurgu yaparak üzerinde durulması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Umarım bütün taraflar, ırkçılık ve İslamofobinin endişe verici yükselişi karşısında acil eyleme geçilmesi konusunda ortak bir zeminde buluşur" dedi.

Türkiye’nin sivil toplumun rolüne her zaman değer verdiğini belirten Çavuşoğlu, AGİT toplantılarına dışarıdan katılanlar konusunda da kurallarının bulunduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Helsinki Belgesinin terörizme ve şiddete başvuran yapıların AGİT’in toplantılarına katılmaya izin vermediğini hatırlatarak, bu kuralın seçici uygulandığını ya da göz ardı edildiğini belirtti.

FETÖ konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Özellikle, FETÖ terör örgütüne bağlı kişilerin ve grupların İnsani Boyut Uygulama Toplantılarına katılımına atıfta bulunuyorum. Bu terörist grup, Türk demokrasisini yok etmeye çalışan 2016 yılındaki darbe girişiminin arkasındadır” diye konuştu.

Türkiye’nin tepkisinin sivil topluma ya da AGİT’in çalışmalarına katılımları sınırlandırmaya yönelik olmadığının altını da çizen Çavuşoğlu, "Bu seçici tutum ve uygulamayı kabul etmiyorum. AGİT, bu çalkantılı zamanlarda hepimize daha yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, oturumun ardından liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Aile fotoğrafında Çavuşoğlu'nun yanında Moldova Dışişleri Bakanı yer aldı. Dün akşam saatlerinde Bratislava’ya gelen Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Kırgız mevkidaşı Chingiz Aidarbekov, Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, AGİTPA Başkanı George Tsereteli, AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile de bir araya geldi.



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