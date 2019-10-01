- Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Jagland İle Görüştü

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(STRASBOURG) - Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Jagland ile görüştü STRASBOURG



- Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’ni ziyareti kapsamında Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüştü. Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi’nin 70. yıl dönümü kutlama törenlerine katılmak üzere geldiği Fransa’nın Strazburg kentinde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüştü.

