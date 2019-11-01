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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu: 'Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş

Bakan Çavuşoğlu: 'Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş

Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Asad Politika Güvenli Bölge 

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( ANTALYA -2) Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş oldu"-"5 gün sonra dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile de bir anlaşma yaptık ve Rusya'da bu harekatımızın meşruiyetini kabul etti"-"Biz büyük bir oyunu bozduk"-"Trump'ın bugün izlediği tek taraflı politikaların sadece kendi ülkesi için değil, Avrupa ve ötesine nasıl etki yarattığını görüyoruz. Bunu taklit eden ülkelerin de olduğunu görüyoruz"-"BM, küresel sorunları çözmede yeterli mi? Hayır"-"Biz Suriye'nin öncelikle istikrarını istiyoruz. Sınır bütünlüğü konusunda herkesten daha fazla hassasız"-"Sahada ve masada güçlü olacaksın" ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.

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