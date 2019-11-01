-detaylar



( ANTALYA -2) Bakan Çavuşoğlu: "Amerika ile güvenli bölge konusunda anlaşsaydık, bölgede birlikte yer alacaktık. Harekattan sonra mutabakata vardığımız için Amerika, harekatımızın meşruiyetini kabul etti ve bölgede Türk askerinin kalacağını kabul etmiş oldu"-"5 gün sonra dünyanın ikinci süper gücü Rusya ile de bir anlaşma yaptık ve Rusya'da bu harekatımızın meşruiyetini kabul etti"-"Biz büyük bir oyunu bozduk"-"Trump'ın bugün izlediği tek taraflı politikaların sadece kendi ülkesi için değil, Avrupa ve ötesine nasıl etki yarattığını görüyoruz. Bunu taklit eden ülkelerin de olduğunu görüyoruz"-"BM, küresel sorunları çözmede yeterli mi? Hayır"-"Biz Suriye'nin öncelikle istikrarını istiyoruz. Sınır bütünlüğü konusunda herkesten daha fazla hassasız"-"Sahada ve masada güçlü olacaksın" ANTALYA



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "4. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu ve İlk Dersi" programında konuştu.





loading...