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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu: 'AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı'

- Bakan Çavuşoğlu: 'AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı'

çavuşoğlu geliş

( DAVOS ) - Bakan Çavuşoğlu: "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı" DAVOS

Toplantı Çavuşoğlu İsviçre 


- İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilecek olan Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB, dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı" dedi.
Davos’ta Batı Balkanlar Diplomasi Diyaloğu Toplantısı’na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Aynı zamanda bir Balkan ülkesi olarak Balkanlar’ın istikrarına, oradaki kardeşlerimizin huzuruna büyük önem veriyoruz. Avrupa Birliği bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı. Dışlayıcı değil kapsayıcı olmalı" ifadelerini kullandı.
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