-Bakan Arslan'ın gelişi

-Bakan Arslan ve programa katılanlardan detaylar

-Folklor gösterisi genel ve detaylar

-Bakan Arslan'ın konuşması

-Serginin açılması

-Bakan Arslan ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi



( KARS -HD) Bakan Arslan, Doğu Ekspresi Tam "O" An Ulusal Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yaptı KARS



- Kars-Ankara seferi yapan Doğu Ekspresi'ni konu alan Tam "O" An Ulusal Fotoğraf Sergisinin açılışını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptı. TCDD Taşımacılık AŞ. ve Türk Telekom iş birliğiyle düzenlenen Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazanan ve sergilenmesi kararlaştırılan fotoğrafların bulunduğu Tam “O” An Ulusal Fotoğraf Sergisinin açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Kars Tren Garında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kafkas Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan serginin açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Trenin bir geçmişi var. Bu coğrafyada 1856’da İzmir, Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana 162 yıl olmuş ve bir buçuk asırlık bu serüvenimiz de tren, ülkemize değer katmış. Geçmişimize değer katmış, kederlerimizi, sevinçlerimizi, ayrılıklarımızı, kavuşmalarımızı da simgeleyen harika bir tarih. İşte bu nedenle 162 yıldır tren sadece insan taşımıyor. Bu ülkenin değerlerini de taşıyor, adeta bir ülkenin kaderini de taşıyor" dedi.

Arslan, "İstiklal harbi günlerinde askerlerimiz, mühimmatımız, gazilerimiz, barış günlerinde ise ülkenin geleceğine ait ümitlerimiz ve heyecanlarımız hep bu trenlerle taşındı. Köyünden kalkıp İstanbul’a göç eden vatandaşımız da, İstanbul’dan köyünü görmeye gelen vatandaşımız da hep hayallerine doğru yolculuğu bu trenlerle yaptı. Onun için Doğu Ekspresi Türk kültür hayatının bence rafine en hızlı dönemlerini yaşandı ve bugüne kadar milyonlarca insanın anısının olduğu, hayallerinin olduğu, umutlarının taşındığı bir tren, kara trenle başladığı yolculuğuna şimdi şükür ediyoruz ki, konforlu hızlı trenlerle devam eden bir döneme geldik. Ve yine Doğu Ekspresi’ni konu alan günümüzde şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. 1950’lerden itibaren el değmemiş, Kars’a gelen hattımız ki, Doğu Kapı’ya kadar gidiyor. Bundan 2-3 sene önce tamamen yenilendi. 49’luk raylar 60’lık raylara çıktı. Ve alt yapı konforlu hale geldi. Elbette ki bu yetmez bu hatta çalışan trenlerimizin de daha modern günümüz teknolojisiyle donanmış trenler haline gelmesi gerekiyordu. Nitekim onu yaptık. Ve bunu yapınca Kars ile ilgili bir farkındalık oluşturunca, zaten Kars’ın Rabbimize şükür ediyoruz. Yeteri kadar tarihi değeri var, inanç ve kültür turizmi anlamında Kars dünya çapında bir il, dünya çapında değerlere sahip, bizlerin, ecdadın Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya girdiği ilk nokta. Ve bu kadar önemli değere sahip, Sarıkamış Şehitleri ile Hasan Harakani’nin maneviyatı ile korunan bir ilimizde, ilçelerimizde bu kadar değerlerimiz varken, işte insanların bu değerlerimizi görmesi bu değerlerimizi ziyaret edebilmesi ve sonra da birbirine kulaktan kulağa anlatabilmesi önemliydi ancak verdiğiniz hizmeti, yollarımızın kaliteli olması, trenlerimizin kaliteli olması, trenlerde verdiğimiz hizmetin kaliteli olması ve bu anlayışla misafirlerimizi ağırlamak önemliydi. İşte bu yaptığımız için de şükür ediyoruz. Geçen yıl 300 binin üzerinde ziyaretçi ağlamışız. Bu senenin ilk 5 ayında 162 binin üzerinde ziyaretçi ağlamışız. İnşallah bu trend devam edecektir, bu trend devam edecek ki hem ülkemiz, hem ülkemize yurt dışından gelen misafirlerimiz Kars ile tanışsın. Kars’ın değerleri ile tanışsın ve inşallah bunu birbirlerini anlatıp geçmişimizi iyi bilerek geleceğimize de iyi sahip çıksın" diye konuştu.

TCDD Taşımacılık AŞ.’den yapılan açıklamaya göre, sergide “Tam O An” sloganıyla düzenlenen Türk Telekom Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılan 440 amatör ve profesyonel fotoğrafçının bin 529 fotoğrafı yer aldı. Bakan Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Kurt ve davetliler, konuşmaların ardından açılışı yapılan fotoğraf sergisini gezdi.