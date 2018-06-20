Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Arslan, demir dövdü

Bakan Arslan, demir dövdü

Bakan Arslan'ın demir dövmesi genel ve detaylar

Dövme Kamera Telefon Görüşmesi 

-Bakan Arslan'ın demirci ustasını Veysel Eroğlu ile telefonda görüştürmesi genel

( KARS ) KARS

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, aldığı çekiçle demir dövdü. Demirci ustasını telefonla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile görüştürdü. Bakan Ahmet Arslan, Kağızman’da esnaf ziyaretinde, ziyaret ettiği demircide, 85 yaşındaki demir ustası Ali Çakmacı’dan, çekici aldı, demir dövdü. Bakan Arslan’ın ustaca demir dövmesi, emektar demirciden tam not aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kendi telefonuyla Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile demirci ustası Ali Çakmakçı’yı görüştürdü. Eroğlu, telefon konuşmasının sonunda, ‘Kağızman’a ısmarladım nar gele’ türküsünü söyledi.

Veysel Eroğlu ile demirci Çakmacı’nın telefon görüşmesi kameralara yansıdı. (SÇ- 20.06.2018
İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı