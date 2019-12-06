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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Bakan Albayrak’tan Erzurum esnafına ziyaret

Bakan Albayrak’tan Erzurum esnafına ziyaret

Esnaf ziyaretinden detaylar

-Albayrak'ın esnafla fotoğraf çekilmesi
-Genel detaylar

( ERZURUM )- Bakan Albayrak'a sevgi seli; "Babaya selam söyle" ERZURUM

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Erzurum programı kapsamında kentte yer alan esnafı ziyaret etti. Cuma namazının ardından Cumhuriyet Caddesinde yer alan esnafı ziyaret eden Albayrak vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Ziyaret ettiği iş yerlerinde çalışanlarla fotoğraf da çekilen Albayrak’a Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erzurumlu vatandaşlar Albayrak'a, "Babaya selamlarımızı söyle" isteğinde de bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Albayrak ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.
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