Bakan Albayrak, Nazilli Vergi Dairesi Hizmet binasının açılışını yaptı

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( AYDIN ) AYDIN



- Seçim çalışmaları kapsamında Aydın’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazı çıkışı esnaf ziyareti yaptıktan sonra, Nazilli Vergi Dairesi Hizmet Binası’nın açılışını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nazilli’de Merkez Kocacami’de Cuma Namazı kıldıktan sonra Uzun Çarşı’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Çarşıdaki esnafları gezen Bakan Albayrak, tatlı satan bir işletmede ikram edilen baklavadan hem kendisi tattı, hem de Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş’a baklava ikram etti. Çarşıda kalabalık bir vatandaş topluluğunun sevgi gösterileri ile karşılanan Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinin ardından Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Nazilli Vergi Dairesi Hizmet Binası’nın açılış törenine katıldı.

Bakan Albayrak törende yaptığı konuşmada, “Nazilli’ye geldiğimden beri müthiş bir heyecan içerisindeyim. Çok güzel bir ev sahipliği gördüm. Özellikle bu güzel ev sahipliğinden dolayı çok değerli Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’a, vekillerimize ve Aydınlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün vergi dairemizin açılışındayız. Hazine ve Maliye bakanlığı olarak yeni dönemde vergi ve maliye politikalarımız içerisinde çok önemli değişim ve dönüşüm reformları koyduk. Bunun içerisinde birçok vergi reformu ve vergilendirme politikaları da başta olmak üzere mükellef odaklı bir yaklaşım çerçevesi içerisinde yeni bir süreci aslında başlatmış olduk. Açılış nedeniyle geldiğimiz Aydın’da gerek ekonomik gerek sosyal olarak birçok talepleri ölçüsünde, ekonomik kalkınma ve yatırımlar ölçüsünde ki bunlardan birçoğu gerek termal alanda olsun gerek istihdamı etkileyecek olan üretim sanayi yatırımlarında olsun birçok konuyu konuştuk. Ama konuştuklarımızın içerisinde bir konu dikkatimi çekti ki bunu buradan dile getirmem lazım. Çünkü Aydınımız jeotermal alanda çok önemli bir ilimiz. Ama gelin görün ki burada hakikaten çok ciddi bir özellikle çevre, insan, tabiat odaklı olması gereken enerji yatırımlarının yaklaşımına bazen uzak reaksiyon gösteren firmalar var. Ben bunu duyunca sayın valimize dedim ki, ‘Devlet olarak biz en ufak bir tavizimiz yok. Hangi yatırımcımız olursa olsun” Bizim amacımız devlet olarak yatırımcının, istihdamın, ekonominin önünü açmak. Lakin gerek çevre gerek tabiat gerek insan odaklı yaklaşıma aykırı hangi kurum ve müessese hangi firma hareket ediyorsa devlet olarak özelikle sayın valim size söylüyorum her türlü gerekeni sonuna kadar yapma konusunda size yetki. Biz arkanızdayız. Gereğini yapmamız lazım. Çünkü Aydınımızın istekleri talepleri var. Aydınımızın elhamdülillah büyük bir potansiyeli var. Ben özellikle Nazilli’de bu potansiyeli fazlasıyla gördüm. Allah'ın izniyle biz de devletiniz olarak, bakanlık olarak, Aydın’ı daha güçlü yapacak tüm detayları konuşacağız. İnşallah Aydın için daha büyük adımlar atacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Nazilli Vergi Dairesi Hizmet Binasının açılışı dualar eşliğinde yapıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki protokol hizmet binası gezdi.

