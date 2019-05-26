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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Izoria İle Bir Araya Geldi

- Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Izoria İle Bir Araya Geldi

karşılama

Resmi Tören Başkent Irak 

-görüşme
-kahraman anıtına çelenk bırakma

( TİFLİS ) - Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Izoria ile bir araya geldi TİFLİS

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenin ardından Savunma Bakanı Levan Izoria ile bir araya geldi. Savunma Bakanlığı ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi Bakan Akar resmi törenle karşılandı. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Bakan Izoria, Türkiye’ye Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklediği, Avrupa ve NATO ile birleşmesine de yardımcı olduğu için teşekkür etti. Görüşmenin ardından Bakan Akar ve heyeti, Tiflis’in merkezinde Kahramanlar Meydanı'ndaki savaş anıtına çelenk bırakarak, savaşlarda hayatını kaybetmiş Gürcülere saygısını sundu. Ziyaretin ardından Bakan Akar, Devlet Başkanı Salome Zurbaşvili ile görüşmeye başladı.

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