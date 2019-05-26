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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili İle Bir Araya Geldi

- Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili İle Bir Araya Geldi

Akar ve Salome

Resmi Tören Başkent 

-Görüşme
-Detay

( TİFLİS ) - Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi TİFLİS

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tiflis'te 26 Mayıs Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen törenin ardından Başbakan Mamuka Bakhtadze ve Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, Kahramanlar Anıtını ziyaret ettikten sonra Devlet Başkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi. Başkent Tiflis’te Başkanlık Sarayında resmi törenle karşılanan Akar, Zurabişvili ile fotoğraf çekildikten sonra basına kapalı ikili görüşme gerçekleştirdi.
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