Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Akar'dan Sancaktepe şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

Bakan Akar'dan Sancaktepe şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

-Taziye ziyaretinden görüntü

Başsağlığı Fedakarlık Askeri Helikopter Kahramanlık Taziye Ziyareti 

-- Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar'a ziyaretlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. Akar ile beraberindeki heyet, ilk olarak Şaylan'ın Maltepe'deki baba evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Akar ve komutanlar, şehidin annesi Sermin Gözden, eşi Alev Şaylan ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Akar ve komutanlar daha sonra şehit Bekli'nin Yenimahalle'deki baba evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret etti ve şehidin ailesine taziye dileklerini iletti. Akar, taziye ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizle övüneceğimiz çok şey var. Son dakikaya kadar büyük bir kahramanlık, fedakarlık gösterdiler ve büyük bir faciayı önlediler. İndikleri yer avuç içi kadar bir yer. Helikopteri indirme sırasında bir hata, yanlışlık olsaydı belki de onlarca kişi hayatını kaybedebilirdi. Çok ciddi faciayla karşılayabilirdik" diye konuştu.
Şehitlerin öngörüleri ve akıllarıyla kahramanlık ve fedakarlıklarını birleştirdiğini, böylelikle büyük bir facianın önüne geçtiğini vurgulayan Akar, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
(AS-ÖZ-Y)
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı