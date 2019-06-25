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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de protesto edildi - TEL AVİV

Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de protesto edildi - TEL AVİV

- Tel Aviv 'deki HaYarkon Caddesi'nde toplanan göstericiler - Filistin bayrakları taşıyan göstericiler - Protestodan detaylar ve göstericilerin slogan atması - Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayide Touma ile röportajTEL AVİV (AA) - ABD öncülüğünde Bahreyn'de düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı İsrail'in başkenti Tel Aviv 'de protesto edildi. Tel Aviv 'deki HaYarkon Caddesi'nde toplanan çok sayıda gösterici, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu akşam başlayan ve yarın da devam edecek çalıştaya tepki gösterdi.İsrailli aktivistlerin organize ettiği gösteriye, İsrail vatandaşı Filistinliler de destek verdi.Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgale diren" yazılı pankartlar açarken, sık sık İsrail işgalini ve Bahreyn'deki çalıştayı hedef alan sloganlar attı. - "Önce siyasi çözüm gerekli"Protestoya katılan Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayide Touma, İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve İsrailli demokratların Bahreyn'deki çalıştaya karşı olduklarını belirtti.
Touma, "Buraya gönderilecek dolarlarla Filistinlilerin ulusal haklarının satın alınması ya da ticaretinin yapılması girişimlerine karşıyız. İlk önce bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Protesto Başkent İsrail İşgal Milletvekili 

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