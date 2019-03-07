Bahçelievler’de yangın - İSTANBUL

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarından detaylarBahçelievler’de yangın - Bahçelievler’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Bahçelievler’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Altın 1 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürdü.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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