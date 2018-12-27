Bahçeli hayranı Etiyopya asıllı öğretmen, MHP’ye üye oldu

-- Etiyopyalı öğretmen ile röp

-- Kadın kolları başkanı ile röp

-- MHP ilçe başkanı ile röp

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( KOCAELİ )- Etiyopyalı asıllı Semans Dubola Ceran: “Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam” KOCAELİ



- 6 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleşen Etiyopyalı İngilizce öğretmeni, televizyon ekranlarından izlediği Devlet Bahçeli’nin hayranı olması sonrasında MHP’ye üye oldu. Banka emeklisi Türk eşi ile evlendikten sonra Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleşen ve burada özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semans Dubola Ceran, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu. Televizyondan izlediği Devlet Bahçeli’ye çok beğenen Semans Ceran, komşusu ve aynı zamanda MHP Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı aracılığıyla MHP’ye katıldı.

“Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam”Emekli bankacı Kadir Ceran ile evlenerek 6 yıl önce Körfez’e yerleşen Semans Dubola Ceran, haberlerden izlediği Devlet Bahçeli’yi çok sevdiğini söyledi.



Ceran, “6 yıldır buradayım. Ben MHP’yi çok seviyorum. Bahçeli’yi de seviyorum. İkisi için buraya geldim. Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam. Gerçekten çok seviyorum Bahçeli’yi. İnşallah görüşmek istiyorum” dedi.

Komşusunun MHP’li olduğunu öğrenince yanına koştuKomşusu olan Semans’ın kendisinin parti teşkilatında olduğunu öğrenince kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen MHP Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı, “1 aydır ülkesindeydi. Partiye başkan olduğumu öğrenince sohbetimiz gerçekleşti. Devlet Bahçeli’den bahsettim kendisine. O da Bahçeli’yi tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.



Bunun üzerine kendisini partimize üye yaptık. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kendisi de bize uğurlu gelecektir inşallah”MHP tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hepsini üyeliğe davet ediyoruz. Bizde din, dil, ırk, millet ayrımı olmaz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel tepkiler aldık üyeliği sonrasında. Bütün bayanlarımız Semans’ı bağrına bastılar. Kendisi de bize uğurlu gelecektir inşallah” şeklinde konuştu.



