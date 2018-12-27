Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bahçeli hayranı Etiyopya asıllı öğretmen, MHP’ye üye oldu

Bahçeli hayranı Etiyopya asıllı öğretmen, MHP’ye üye oldu

- MHP ilçe başkanlığından Etiyopyalı öğretmene rozet takılması

Televizyon Öğretmen Allah İngilizce 

-- Etiyopyalı öğretmen ile röp
-- Kadın kolları başkanı ile röp
-- MHP ilçe başkanı ile röp
-- Detay

( KOCAELİ )- Etiyopyalı asıllı Semans Dubola Ceran: “Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam” KOCAELİ

- 6 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleşen Etiyopyalı İngilizce öğretmeni, televizyon ekranlarından izlediği Devlet Bahçeli’nin hayranı olması sonrasında MHP’ye üye oldu. Banka emeklisi Türk eşi ile evlendikten sonra Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleşen ve burada özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semans Dubola Ceran, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu. Televizyondan izlediği Devlet Bahçeli’ye çok beğenen Semans Ceran, komşusu ve aynı zamanda MHP Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı aracılığıyla MHP’ye katıldı.
“Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam”Emekli bankacı Kadir Ceran ile evlenerek 6 yıl önce Körfez’e yerleşen Semans Dubola Ceran, haberlerden izlediği Devlet Bahçeli’yi çok sevdiğini söyledi.

Ceran, “6 yıldır buradayım. Ben MHP’yi çok seviyorum. Bahçeli’yi de seviyorum. İkisi için buraya geldim. Bahçeli, çok iyi adam, güzel adam. Gerçekten çok seviyorum Bahçeli’yi. İnşallah görüşmek istiyorum” dedi.
Komşusunun MHP’li olduğunu öğrenince yanına koştuKomşusu olan Semans’ın kendisinin parti teşkilatında olduğunu öğrenince kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen MHP Körfez İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Özlem Zağlı, “1 aydır ülkesindeydi. Partiye başkan olduğumu öğrenince sohbetimiz gerçekleşti. Devlet Bahçeli’den bahsettim kendisine. O da Bahçeli’yi tanıdığını ve çok sevdiğini söyledi.

Bunun üzerine kendisini partimize üye yaptık. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
“Kendisi de bize uğurlu gelecektir inşallah”MHP tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu da, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hepsini üyeliğe davet ediyoruz. Bizde din, dil, ırk, millet ayrımı olmaz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel tepkiler aldık üyeliği sonrasında. Bütün bayanlarımız Semans’ı bağrına bastılar. Kendisi de bize uğurlu gelecektir inşallah” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı