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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçeli: 'Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır' - ANKARA

Bahçeli: 'Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır' - ANKARA

Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır" - ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."

Protesto Ahlaksızlık Batıl Zillet Kışla 

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