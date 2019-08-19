Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bahçede oynayan çocuğun eli demire saplandı

Bahçede oynayan çocuğun eli demire saplandı

Çocuğun elinde saplanan demirden görüntü

İlk Müdahale Hastane Demir Korkuluk Korkuluk Küçük Çocuk 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Demirin kesilmesi
-Çocuğun itfaiye ekiplerine yalvarması
-İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çocuğu sakinleştirmeleri
-Çocuğun ambulans ile hastaneye kaldırılması
-detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- İtfaiye ekipleri küçük çocuğu kurtarmak için seferber oldu İSTANBUL

- Küçükçekmece’de bahçede oynayan 8 yaşındaki çocuğun eli korkuluk demirine saplandı. İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çocuk demirler kesilerek kurtarıldı. Olay sabah saatlerinde Küçükçekmece Alparslan caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Batuhan Dilber (8) isimli küçük çocuk bir binanın bahçesinde oyun oynarken çıktığı duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Bu sırada eli korkuluk demirlerine saplanan çocuk bağırmaya ve ağlamaya başladı.
Durumu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Çok korkan ve itfaiye ekiplerine dakikalarca demire dokunmamaları için yalvaran çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Dakikalarca süren müdahalenin ardından çocuğun eline saplanan demir kesildi. Elinde demirle ambulansa götürülen çocuğa ilk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Talihsiz daha sonra elinde bulunan demirle hastaneye kaldırıldı. (VK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı