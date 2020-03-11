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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Baharın müjdecisi 'Leylekler' Muş’a geldi

Baharın müjdecisi 'Leylekler' Muş’a geldi

Leyleklerin ovadaki su içerisinde gezmesi

İsaf Gesi Kış Mevsimi Irak 

-Leyleklerin yuvalarından detay
-Leyleklerin uçmasından detay
-Leyleklerden yakın ve genel detaylar
-Vatandaş ecvet güven röportaj
-Vatandaş mahfuz güven röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'ta çetin geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler kar engeline rağmen Muş Ovası’na gelmeye başladı.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte Korkut ilçesine bağlı Alazlı ve Hasköy ilçesine bağlı Aşağı Üçdam köylerindeki yuvalarına döndü. Çetin kış mevsiminin ardından gelmeye başlayan leylekler, Muş Ovası’na renk katmaya başladı.
Yaklaşık bir asırdan bu yana leyleklerin köylerine geldiğini belirten Alazlı köyü sakinlerinden Ecvet Güven, yuvalayan leyleklerin köylerinin simgesi haline geldiğini ve leyleklerin gelmesiyle baharın geldiğini anladıklarını ifade etti.
Güven, "Leylekler bu yıl geçen yıllara göre daha erken geldi. Köyümüze gelmesiyle birlikte baharın geldiğini anlıyoruz. Leylekler bizler için baharın müjdecisi. Köylüler olarak hepimiz leyleklerin köyümüze yeniden geldiklerini gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz gibiler. Ev ve elektrik direklerinin üzerindeki yuvalara karışmıyoruz” dedi.
Yıllardan beri leyleklerin evinin çatısında yuva yaptığını ve her yıl mart ayının ilk haftasında geldiğini dile getiren Mahfuz Güven ise “55 yaşındayım. Her yıl mart ayının ilk haftasında gelen leylekler bize baharı müjdeliyor. Soğuk hava ve ovada kar olmasına rağmen dönüş yapan leylekler, baharın geldiğini hissettiriyor. Onun için leylekler gelmeden yuvalarını kardan temizliyoruz ve yiyecek bırakıyoruz” diye konuştu.

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