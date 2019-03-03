Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Bahar yüzünü gösterdi, badem ağaçları erken çiçek açtı

Bahar yüzünü gösterdi, badem ağaçları erken çiçek açtı

Akyar köyü tabelası

Hava Sıcaklığı Görece Allah Çiçekli Güneşli 

-çiçekli ve akyar köyünde badem ağaçları çiçek açması
-kaynak su görüntüsü
-Hüseyin Başaran ve Hüseyin Gökçe ile röportaj

( BATMAN )- Batman'da sıcak havaların yüzünü göstermesi badem ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu- Çiftçiler, don olaylarının yaşanması ve verim alamayacakları endişesini yaşıyor BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesine baharın yüzünü göstermesi ile birlikte badem ağaçları erken çiçek açtı. Çiftçiler, don olayları yaşanmasından ve verim alamayacakları endişesi yaşıyor. Gercüş ilçesine bağlı Akyar ve Çiçekli köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Mart ayında bademlerin çiçek açması çiftçileri şaşırttı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor. Çiftçilerden Hüseyin Başaran, bu sene buz olmadığından dolayı baharın erken geldiğini söyledi.

Başaran, “Badem ağaçları erken çiçek açtı. Baharda çok güzel çeşmeler maşallah her yerde akıyor sular bol şuana kadar yağışlar çok iyidir. Bundan sonrada yağışlar böyle devam ederse çok güzel bir verim alacağız. Mahsullerimiz şuan iyidir. 61 yaşındayım ve 20 senedir böyle yağış görmedim. Maşallah bu sene yağışlar çok iyi yağdı” dedi.
Hüseyin Gökçe isimli çiftçi de, baharın bu sene yüzünü erken gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi: “Baharın erken gelmesiyle birlikte ağaçlar baya çiçek açtı. Tabi ki kış ve soğuk hava bitmiş olmadığından dolayı tedirginiz, şuan don ve buz düşerse açılan çiçekler zarar görecek ve bir verim alamayacağız. Ekinlerimizde iyi durumda yağışlar bu sene iyiydi. Şuan tek endişemiz don ve soğuk hava buda olmasa çok güzel bir verim alacağız bu sene.”
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı