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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
‘Bahar Kalkanı’ ve şehitler anısına ışık şöleni

‘Bahar Kalkanı’ ve şehitler anısına ışık şöleni

KYK yurdu bahçesinde Türk bayrağı açan öğrenciler

Gümrük Muhafaza İstiklal Marşı Hain Saldırı Sivil Şehit Öğrenciler 

-İstiklal marşının okunması
-Öğrencilerin slogan atması
-Öğrenciler adına açıklama yapan Oğuzhan Zeytin
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatında görevli Mehmetçik ile İdlib'de ve Ağrı'da verilen askeri ve sivil şehitler anısına yurt bahçelerinde telefon ışıkları eşliğinde anma programı düzenledi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü yanında bulunan Aydoğan Aydın Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) C-Blok’ta kalan öğrenciler düzenledikleri anlamlı etkinlikle Mehmetçiğe destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bedenleri ile TSK yazan ve dev Türk Bayrağını telefonlarının ışıkları ile aydınlatan öğrenciler, komando yemini ederek “Şehitler ölmez vatan bölünmez, dişe diş, kana kan, intikam-intikam” sloganları atıp, tekbirler getirdi. Suriye'de rejim unsurları tarafından 27 Şubat'ta gerçekleşen hain saldırı sonrasında şehit olan askerler ile Ağrı’da gümrük muhafaza memurlarının hedef alındığı terör olayı sonrasında şehit düşen siviller yapılan etkinlikle anıldı. Öğrenciler Barış Kalkanı Harekatını da desteklediklerini, okudukları bildiriyle duyurdu. Programda öğrenciler adına açıklama yapan Oğuzhan Zeytin, “Bugün burada toplanmamızdaki amaç, Suriye İdlib’deki şehitlerimiz. Akabinde Ağrı’da PKK’lı hainler tarafından şehit olan asker ve sivillerimiz içindi. Dualarımızla, sloganlarımızla biz her daim şehitlerimizin yanındayız. Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili ise burada gördüğünüz tüm arkadaşlarımızla birlikte can atıyoruz askerlerimizin yanında olmak için” şeklinde konuştu.
Destek için bir araya gelen öğrenciler edilen dualar sonrasında dağıldı.
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