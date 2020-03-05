Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

- İdlip'te devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. Gaziantep Valiliği'nden yapılan duyuruda, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi. Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi. (SD-
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