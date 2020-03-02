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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - DENİZLİ

Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - DENİZLİ

- Delikliçınar Yeni Cami görüntüsü - Cami içinden görüntü - Dua edilirken görüntü - Fetih suresinin okunmasından görüntü - Namaz kılınırken görüntü - Programa katılan Orhan Demirel'in açıklamasıDENİZLİ (AA) - Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli 'de dua okundu. Denizli 'de müminler, Türk ordusunun harekatta başarılı olması amacıyla sabah namazında kentteki camilerde buluştu.Delikliçınar Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar Fetih suresinin okunmasının ardından sabah namazı kılındı.Programa katılanlardan 65 yaşındaki Orhan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin zaferle dönmesi için dua ettiklerini belirterek, "Her bu millet için kefenimizle şehit olmaya hazırız." diye konuştu.
Esnaf Ahmet Çokiyi de dualarıyla askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Sabah Namazı Şehit Muhabir Kefen 

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