Bahar gelince yaban hayatı canlandı - KARS

- Ördek Gölüne gelen göçmen kuş angutlar - Yavru boz ayı - Ayının kaçışı Kars 'ta bahar gelince yaban hayatı canlandı - Sarıkamış ilçesinde, angutlar buzları çözülen Ördek Gölü'ne akın etti, bir yavru bozayı da kameralarca kayıt altına alındıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle göçmen kuş angutlar ile kış uykusuna yatan ayılar doğada görülmeye başlandı.Türkiye'de kışın en çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ı çevreleyen sarıçam ormanları içerisinde ayı, kurt, domuz, tilki, tavşan gibi birçok yaban hayvanı barınıyor.Karların erimeye başladığı ilçede Ördek Gölü'ndeki buzların çözülmesiyle Hançerli Düzü mevkisinde, baharda yöreye gelen göçmen kuşlardan angutlar görülmeye başlandı.İlçe girişindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) yerleşkesi yakınında da bir süre önce kış uykusundan uyanmaya başlayan bozayılardan birinin yavrusu görüldü. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan yavru bozayının yerleşim yeri yakınında bulunması şaşkınlık yaşattı.İlçede baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla bozayıların da aralarında olduğu yabani hayvanlar, ormanlarda daha sık görülmeye başlandı.