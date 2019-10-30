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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı - BAKÜ

Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı - BAKÜ

- Savunma bakanlarının toplu fotoğraf çekimi - Toplantıdan detaylar - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un konuşması - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun konuşması BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Savunma Bakanları Konseyi Toplantısı yapıldı.Toplantıya, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Belarus Savunma Bakanı Andrey Ravkov, Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, Özbekistan Savunma Bakanı Bahodir Kurbanov, Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo Şerali, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Duyşenbiyev ve BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Çekim 

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