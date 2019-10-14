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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

- Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

patlama anı

( ERBİL ) ERBİL

Polis Mühimmat Deposu Patlama Anı Başkent Saldırı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.
Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı.
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