- Bağdat’ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

- Irak’ın başkenti Bağdat’ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Irak güvenlik kaynakları, Bağdat’ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı. Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı.
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