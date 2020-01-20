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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bağdat Operasyon Komutanlığı: '15 subay yaralandı'

- Bağdat Operasyon Komutanlığı: '15 subay yaralandı'

Protestolardan detay

( ERBİL ) - Bağdat Operasyon Komutanlığı: "15 subay yaralandı" ERBİL

Güvenlik Güçleri Yazılı Açıklama Tugay Komutanı Hükümet Karşıtı Orantısız Güç 


- Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan şiddet olaylarında 1'i tümgeneral olmak üzere 15 subayın yaralandığı bildirildi.
Irak'ta Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tahrir Meydanı girişi ve Kurtoba Kavşağı'ndaki protestocular koruma görevlerini yerine getirmeye çalışan güvenlik güçlerimiz, bir grup şiddet yanlısının sokakların kaldırımlarındaki taşı söküp güvenlik güçlerine fırlatması sonucu 1'i Tümgeneral olmak üzere 15 subayımız yaralanmıştır" denildi. Subaylardan 14'ünün başına taş isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilirken, "Meydana gelen olaylarda polis gücü üçüncü tugay komutanının bacağı kırıldı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedilirken, "Yaşanan şiddet olaylarına rağmen güvenlik güçlerimiz metanetini koruyarak üzerine düşen görevini sürdürdü" denildi. Bağdat'ta sabah saatlerinde hükümet karşıtı protestocularla güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddet olaylarında 2 protestocu hayatını kaybetti ve 1 kişi de yaralandı. Öte yandan Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine, Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken 25 bine yakın kişi de yaralandı.
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