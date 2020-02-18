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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Bağdat Caddesinde otomobilin takla attığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı İzle

Bağdat Caddesinde otomobilin takla attığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı İzle

Kaza anı

Hastane Güvenlik Kamerası Kaldırımlar Direksiyon Aydınlatma Direği 

-arşiv

( İSTANBUL )- Görüntüler faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi İSTANBUL

- Maltepe Bağdat Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Kaza anlarına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin takla atıp aydınlatma direğine vurduğu görüntüler kazanın boyutunu gözle önüne serdi. Kaza, saat 06.00 sıralarında Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi, Bağdat Caddesinde meydana geldi. İçerisinde Kerem Ali Ateş ve sürücü Burak Önder'in bulunduğu 34 HE 7928 plakalı otomobil, Bağdat Caddesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetmesiyle birlikte yolda zikzaklar çizmeye başlayan beyaz otomobil önce kaldırımlara çarptı daha sonra takla atıp aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anlarına ait ortaya çıkan yeni görüntüler kazada faciadan dönüldüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde kaldırıma çarpan otomobil kontrolden çıkıp takla atıyor ve yolda savrulup aydınlatma direğine çarparak durabiliyor.
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