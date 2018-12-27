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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

Bağdat Caddesi’nde doğalgaz patlaması

Olay yerinden detaylar

Doğalgaz Onarım Çalışması Gaz Kaçağı Polis Ekipleri Doğalgaz Patlaması 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-İgdaş ekiplerinden detaylar
-Doğal gaz kesintisinden detaylar
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy Bağdat Caddesi’nde yol bakım onarım çalışması sırasında doğalgaz patlaması yaşandı. Cadde 2 saatliğine trafiğe kapatıldı. Olay, gece saatlerinde, Kadıköy Bağdat Caddesi Erenköy Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol bakım onarım çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz kaçağı ve devamında doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri doğalgazı kestikten sonra itfaiye ekipleri müdahale etti. Bağdat Caddesi 2 saat trafiğe kapalı kaldı Polis ekipleri caddenin giriş kısmını trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan Bağdat Caddesi müdahalenin ardından tekrar trafiğe açıldı.
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