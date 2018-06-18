Bağcılar'da tır devrildi: 2 yaralı - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler Bağcılar'da tır devrildi: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Mahmutbey - Yeşilköy bağlantı yolundan Başakşehir istikametine seyreden Mahmut A.'nın kullandığı 42 S 9342 plakalı kağıt yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine D80 ayrımında devrilerek savruldu.Bariyerlere çarparak durabilen tırın şoförü ile yanındaki İbrahim A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, tırın kaldırılmasının ardından normale döndü.