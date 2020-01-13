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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu

Bağcılar’da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Polis Elektrik Akımı Sağlık Ekipleri 

-Tramvay durağı
-Araçlar görüntü
-Röportaj
-Araçların kaldırılması
-Tramvay seferlerinin normale dönmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da iki aracın karıştığı kazada, araçlardan biri tramvayın elektrik hatlarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direkteki teller zarar görünce,tramvay seferleri bir süreliğine durdu. Kaza, Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Güneştepe tramvay durağı önünde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TJZ 78 plakalı ticari taksi dönüş yapmak istediği sırada cadde üzerinde bulunan ve hızla seyreden bir kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç ta savrulurken, kamyonet tramvay hattına elektrik sağlayan direklerden bir tanesine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda bulunan ve hafif yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada tramvay durağına elektrik sağlayan direğin çarpma esnasında hasar alması nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durdu. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı. Bu sırada direkte hasar alan bölümlerin de tamir edilmesiyle birlikte tramvay seferleri de normale döndü. Kazayı gören Erol Özkatlı “Tramvay durağının yanında taksi dönerken kamyonet yukarıdan geliyordu burada çarpıştılar. Kamyonet direğe çarptı bu nedenle tramvayda bulunan elektrik akımı kesildi. Takside tramvay durağına çarptı. İki hafif yaralı vardı” diye konuştu.
(VK-ZA-
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