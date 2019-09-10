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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure kazanı kaynadı

- Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure kazanı kaynadı

Genel görüntü

İslam Aşure Kazanı Gözyaşı Ehlibeyt Aşure Günü 

-Sıra görüntü
-Aşure alımı detay
-Başkan konuşma
-Vatandaş röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’ da Muharrem ayı’nın 10’ncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla 5 bin kişilik aşure kazanı kaynadı. İçinde onlarca çeşit olan aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Aşure günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bulunan Merkez Camii önünde 5 bin kişiye aşure ikram edildi. İçerisinde çeşit çeşit malzemelerin bulunduğu aşure gününde malzemeler dev kazanda kaynadı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara ikram etti. Aşurelerini alan vatandaşlar paylaşmanın milli birlik ve beraberliğin önemine değindi. “Birlik ve beraberliğinde güzel bir örneği” Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Nuh’un gemisinde tahıl ambarında ne buldularsa yapmış oldukları aşurede, bugün komşuların birbirlerine ikram ediyor olması güzel bir duygudur. Bundan sonraki nesillere bu geleneğin aktarılması adına bu uygulamaların devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ramazanda olduğu gibi yine Muharrem’de de İslam coğrafyasındaki zulümler kan gözyaşı devam ediyor. Muharrem ayı vesilesiyle ben bu güzel günün yüzü suyu hürmetine o zulümlerinde son bulmasını Rabbimden temenni ediyorum. Başta Hz. Hüseyin ve ehlibeytini bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. O günleri bir daha yaşamama adına birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin bugünlerde sergilenmesi de en büyük temennimiz olacak” diye konuştu.
Aşuresini alan Leyla Kaçar, “Allah kabul etsin, Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun” dedi.
Adapazarı’ndan tatile gelen Nurettin Haymana, “Allah hayırlısını nasip eylesin. Memleketimize milletimize iki cihanda saadet eylesin. Askerlerimize, milletimize, memleketimize hayırlı etsin” şeklinde konuştu.
(İEÇ-EG-
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