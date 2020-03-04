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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bağ Evi'nin bahçesinde 'Tank topu mühimmatı' bulundu

Bağ Evi'nin bahçesinde 'Tank topu mühimmatı' bulundu

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Jandarma Güvenlik Önlemi Mermi Trol 

-PATLATILMA ANI
-İTFAİYE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ
-MERMİNİN FOTOĞRAF GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde 105 mm çapında tank topu mermisi bulundu. Gözsüz Mahallesi kırsalındaki bağ evi bahçesinde bir vatandaş, hurdalıkların arasında 105 mm çapında tank topu mühimmatına rastladı. İhbar üzerine bölgeye gelen Malkara İlçe Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Boş bir alanda kazılan çukura konulan tank topu mühimmatı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Bölgede çok sayıda jandarma ekibinin yanı sıra Acil Servis ve İtfaiye ekipleri de hazırda bekledi.
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