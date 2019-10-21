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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bafra’ya şehit ateşi düştü

Bafra’ya şehit ateşi düştü

-Kaymakam , belediye başknı , milletvekili , askeri erkan şehit evi önünde dede İbrahim Şener'e başsağlığı dileyerek elini öpmeleri

Havan Saldırısı Başsağlığı Baba Ocağı Milletvekili Teröristler 

--Türk bayrağı asılması
--Şehidin fotoğrafı
--Detay

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci(23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda bir üs bölgesinde 11 Ekim tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mutlu Can Meşeci, tedavi gördüğü Gaziantep’teki hastanede bu sabaha karşı şehit oldu. Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eyüp Sultan 3. Sokak'taki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine gelen Bafra Kaymakamı Cevdet Türkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan acılı aileye başsağlığı diledi. Taziyeleri kabul eden dedesi İbrahim Şener gözyaşlarına hakim olamadı. Haberi duyan yakınları ve arkadaşları Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eve akın eti. Şehit Mutlu Can Meşeci’nin evine Türk bayrağı asıldı. (ŞU-SLH-
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