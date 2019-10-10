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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

Bafra'da aile içinde çıkan tartışmada kan döküldü: 1 yaralı

-Evin önünde ambulans beklerken

Acil Servis İlk Müdahale Polis Bild Nadan 

--Yaralı şahsın sedye ile apartmandan çıkatılarak ambulansa alınması
--Ambulansın hareket edişi
--Binadan görünüm

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan aile içi tartışmada 1 kişi silahla yaralandı Olay, Hacınabi Mahallesi Ekmekci Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan T. isimli şahıs evde eşiyle tartışma yaşadı. Çıkan tartışmada iddialara göre evde bulunan C.C. de katıldı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere C.C. tabanca ile Mertcan T.’ye ateş etti. Ayağına ve başına rast gelen kurşunlarla Mertcan T. ağır yaralandı. Olay, polis ve 112'ye bildirildi.
Ağır yaralanan Mertcan T. acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Olay sonrası evde olduğu iddia edilen C.C., daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.C. olay anında evde olmadığını söyleyerek iddiaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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