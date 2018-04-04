Badem üreticilerine yaprak biti uyarısı

-Bahçenin çiftçiler tarafından çapalanması

-Badem yaprağında oluşan bitlerin görüntüsü

-Badem bahçesinde detay

-Badem birliği başkanı ile röp.



( ADIYAMAN ) -- Başkan Mehmet Sena Yıldırım:- “Çiftçiler Türkiye’yi badem ithalatından kurtarmayı hedefliyor” ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçe Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Türkiye’nin badem ithalatından kurtarmayı hedeflediklerini belirterek badem ithalatında harcanan paraya talip olduklarını söyledi.



Türkiye’nin her yıl ABD’den 150 milyon dolar tutarında badem ithal ettiğini belirten Kahta Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman’daki badem potansiyelinin yüzde 50’sinin Kahta ilçesinde olduğunu belirterek hedeflerinin Türkiye’yi bademdeki bağımlılıktan kurtarmak olduğunu belirtti.

Yıldırım, özellikle bu mevsimde badem ağaçlarında oluşan bitler hakkında da çiftçilere önerilerde bulundu. Yıldırım, “Çiftçilerimiz, özellikle bu mevsimde yapraklarda oluşan bitler konusunda dikkatli olmalıdırlar. Eğer yaprakta bit oluşursa hem o senenin hem de sonraki senin ürününü yok eder. Oluşan bitler önce yaprağı sonra dalı daha sonra ise ağacı yok edebilecek bir kapasiteye sahiptir. Çiftçilerimiz, buruşmuş ağaç yapraklarının içine baktıklarında bitleri görebilecektir. Çiftçiler bitleri gördüklerinde hemen ilaçlama yapsın. Badem ağaçlarını 14 gün arayla yılda 3 defa ilaçlama yapıldığı takdirde ağaçlarda bademlerde bitlerden kurtulmuş olur” dedi.

Adıyaman’ın badem üretiminde Türkiye’de birinciliğe yükseldiğini vurgulayan Yıldırım, “Her yıl ABD’den 150 milyon dolar parayla badem ithal ediyoruz. Adıyaman bu 150 milyon dolara taliptir. Adıyaman’ı bademde Türkiye’de birinciliğe yükselten ise Kahta ilçesidir. Adıyaman’ın badem potansiyelinin yüzde 50’si Kahta’dadır. Tuğlu köyünde bir arada bulunan 8 bin dönüm kapama bahçesi en büyük kapama bahçesidir. Badem, ülkemizde dışarıya bağımlı olduğumuz ürünlerden bir tanesidir. Hedefimiz ülkemizi en kısa bu bağımlılıktan kurtarmaktır” diye konuştu.

(HT-SD-

