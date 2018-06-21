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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bacadan kedi kurtarma operasyonu - AĞRI

Bacadan kedi kurtarma operasyonu - AĞRI

- İtfaiye aracından detay - Baca boşluğuna düşen yavru kediden detay - Yavru kedi kurtarılırken detay - Yavru kediye su verilirken detay - İtfaiye aracı bölgeden uzaklaşırken detayAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir evin baca boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.İlçenin Abdigör Mahallesi'ndeki iki katlı evin baca boşluğundan sesler geldiğini fark eden ev sahibi Umut Özmen, durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.Evin terasına çıkan itfaiye ekipleri, buradan el feneriyle kontrol ettikleri 4 metre derinlikteki baca boşluğuna bir kedi yavrusunun düştüğünü gördü.Halat yardımıyla bacaya inen itfaiye ekipleri, kediyi çıkardı.Bitkin olduğu gözlenen yavru kediye Özmen ile komşuları su ve yiyecek verdi.

Bild Yavru Kedi Trol 

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