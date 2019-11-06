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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmelere dikkat

Bacadan kaynaklı yangın ve zehirlenmelere dikkat

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Mutfak Tüpü Karbonmonoksit Ölüm Tehlikesi Kış Mevsimi Karbonmonoksit Zehirlenmesi 

-Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı detaylar
-İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin röportaj

( SAMSUN )- Rıza Zengin: “Temizlik yapıldıktan sonra bacanın kullanılmasını öneriyoruz” SAMSUN

- Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, soba, baca ve gaz zehirlenmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Sonbaharın son ayına gelinmesiyle özellikle lodos rüzgarlarından kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ve yangınlar konusunda bilgiler veren Rıza Zengin, bina yangınlarının başlıca nedenleri arasında bacanın ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Zengin, “Bu yıl 400-450 civarında bir konut yangını söz konusu. Bu yangınların büyük kısmının elektrik ve bacadan ulaştığını söyleyebiliriz. Baca yangınları ve bacadan daireye sirayet eden yangınların nedeni, baca temizliğinin olmaması söz konusu. Bu konuda da özellikle katı yakıt kullanımı Samsun’da hala yaygın bir şekilde devam etmekte. Biz baca temizliğini beş tane firma kanalıyla talepler halinde tüm Samsun genelinde yaptırıyoruz. Bu konuda özellikle vatandaşlarımızdan titizlik göstermelerini biz bekliyoruz çünkü kış mevsimi yaklaştı artık sobalar yakılmaya başlandı, katı yakıt kalorifer bacaları da buna dahil. Aşırı rüzgarlarda baca çekişinin iyi olmadığı durumlarda lodosun etkisiyle geri tepmelerden kaynaklı karbonmonoksit sızıntısının çeşitli ölümle sonuçlanan olaylara neden olduğunu görüyoruz. Vatandaşımıza hep şunu söylüyoruz: ‘Geçmiş senelerde de böyle bir vaka yaşadık’ soba kullanımına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Baca ile soba arasındaki mesafelere uyulmalı, aşırı bir boru uzunluğunun çekişi engellediğini söylüyoruz. Dolayısıyla temizlik yapıldıktan sonra bacanın kullanılmasını öneriyoruz” dedi.
“Ortam aydınlatması, havalandırmasını son derece iyi yapalım” Rıza Zengin, uyku durumlarında yatılan yerde sobaların söndürüldüğünden emin olunması gerektiğine işaret ederek, “Bir yatılan yerde soba yanarak insanlar uyumaya kalktığı zaman muhtemel bir geri tepmede kesinlikle bir karbonmonoksit zehirlenmesinin söz konusu olacağını da sürekli vurguluyoruz. Ortam aydınlatması, havalandırmasını son derece iyi yapalım çünkü bu konu hassas bir konu. Küçük banyolarda mutfak tüpü kullanırken olası tüp değişimlerinde gaz sızıntıları yaşandığını biz biliyoruz. Tüpü mutlaka bilenlerin değiştirmesi veya 6 metreküpten küçük tüplerin banyolarda bulundurulmaması, bulundurulursa ortam havalandırmasını iyi yapmaları gerekiyor. Bazen su buharı ile LPG'nin birleşmesi ciddi ölüm tehlikesi getirebildiğine biz şahit oluyoruz. Bu ikisinin bilinçsizce kullanımı kurallarına uymadığı takdirde birisinde gaz patlamasından sonra veya oksijensizlikten kaynaklı ölümle sonuçlanan boğulmalara neden oluyor patlama olmasa bile. Diğerinde karbonmonoksit zehirlenmesi ki hemen ardından bazen yangınlara da neden olabiliyor. Gerçekten karbonmonoksit zehirlenmesi çok anlaşılabilir bir surum değil, tatlı bir uyku içerisinde ölüme kadar götürebilir. Kişilerin barındıkları yerlerde sobanın söndürülmeden uyumamalarına özellikle dikkat çekmek isterim” şeklinde konuştu.

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