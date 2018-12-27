Bacadan çıkan yangın bir evi kül etti

--İtfaiyenin uzaktan söndürme çalışmaları

--Evin yanında mahsur kalan itfaiyenin kurtarılması



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü. Olay ilçeye bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sadık Urgan ve Şahınar Urgan'a ait tek katlı ahşap ev, bacadan ıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı.

Yangın anında evde bulunan Sadık Urgan ve Şahınar Urgan köylüler tarafından evden çıkartıldı. Evde kullanılan hiç bir malzemenin dışarı çıkarılamadığı ve tamamının yandığı öğrenildi. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangına, Emet Belediyesi ve Etibor işletmesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında evin yanına hava şartları ve köy içindeki yolun bozukluğundan dolayı itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında zor anlar yaşadı. Söndürme çalışmaları evin üst tarafından uzatılan 100 metrelik söndürme hortumlarıyla yapıldı. Yanan binanın yanında kara saplanan itfaiye aracı, çağrılan vinçle kurtarıldı. Yangının, hemen bitişiğindeki ahşap evlere sıçraması, itfaiye ekipleri ve tüm köylülerin yoğun çalışmalarıyla önlendi.

