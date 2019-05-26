Babasının beylik tabancıyla oynarken kardeşini vurdu

--İmamın duası ve helallik alması

--Tabutun omuzlanması ve götürülmesi ile babanın gözyaşları

--Tabutun cenaze aracına konulması ve babadan detay

--Cenaze aracının gidişi

--Camiden detaylar



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta'da 13 yaşındaki çocuğun polis memuru olan babasının silahıyla oynarken kazayla vurduğu 5 yaşındaki kardeşi toprağa verildi.

Oğlunun cenaze töreni sırasında polis memuru baba gözyaşlarına hakim olamadı. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 10.00 sıralarında Halıkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet E. nöbet dönüşü evinde dinlendiği sırada 13 yaşındaki oğlu Y.E., babasının bıraktığı silahla oynamaya başladı.

Y.E.’nin elindeki silahın bir anda ateş almasıyla 5 yaşındaki kardeşi A.M.E. isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.E.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi. Otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazını müteakip A.M.E. için Halıkent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene baba Mehmet E.'nin Isparta ve Burdur’dan çok sayıda polis arkadaşı, akraba ve yakınları katıldı.

Cenazede baba Mehmet E. gözyaşlarına hakim olamadı. A.M.E.’nin cenazesi kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi.



