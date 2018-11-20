Babaanne ve torununun ölümüne neden olan alkollü sürücüye indirimsiz ceza



- Ümraniye’de babaanne ve 11 yaşındaki torununa çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü, “taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı. Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde 68 yaşındaki Fatma Kalender ve torunu 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’e çarparak ölümüne neden olan Emrah Bozdemir’in “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Bozdemir cezaevinden getirilirken, kazada hayatını kaybedenlerin ailesi de salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Emrah Bozdemir, “Ölenlere rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Ben kaçmadım, yardımcı olmak için araçtan indim. Görüntülerde vardır. Allah izin verseydi evli olacaktım. Kader bir şey diyemiyorum” dedi.

Sanık 14 yıl 2 ay hapse çarptırıldı Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Bozdemir'i "taksirle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın eylemi bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle cezayı 14 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın daha önceden sabıka halini dikkate alan mahkeme cezada indirime gitmedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümraniye’de 7 Nisan 2018 tarihinde aracıyla seyir halindeki Emrah Bozdemir’in, çift yönlü ve tek şeritli yolda ilerlerken taşıt yolu içinde bulunan Fatma Kalender ile Ahmet Yiğit Kalender'e çarptığı, olayın ardından ağır yaralanan Fatma Kalender ve Ahmet Yiğit Kalender’in hayatını kaybettiği anlatılmıştı. İddianamede, sanıkların olay sırasında 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulanırken, trafik bilirkişi raporuna göre olayda ölen yayaların kusursuz oldukları kaydedilmişti. Emrah Bozdemir’in, “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

