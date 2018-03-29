Baba Hakkı Kiraz, oğlu Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı

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( İSTANBUL )- Şehit Savcı babası Hakkı Kiraz: ''Bu, bizim üzerimizden devlete yapılan bir saldırıdır''- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bağcılar’da anıldı İSTANBUL



- İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3’üncü yıldönümünde Bağcılar’da anıldı. Programda konuşan baba Hakkı Kiraz, ''Bu, bizim üzerimizden devlete yapılan bir saldırıdır'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3’üncü yıldönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’ndeki anma programınaŞehit Savcı’nın babası Hakkı Kiraz ve yakın arkadaşı Aydın Can konuşmacı olarak katıldı.

“Adı Gibi Aklı Selim Kalbi Selim Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı An(la)ma” isimli programda şehit savcının özel hayatı, savcı kimliği ve çalışmaları konuşuldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Şehit Savcı’nın akrabaları ve sevenleri yoğun ilgi gösterdi. “Özlüyorum, kapı çalıyor oğlum geldi mi diyorum” Oğlunun şehit edildiği günü unutamadığını ifade ederek sözlerine başlayan baba Hakkı Kiraz, “Bizim için hiç bitmiyor çünkü canımı hayatımı, arkadaşımı ve evladımı teröre verdiğim bir gün. Bir altyazı geçiyor televizyonlarda, Savcı Selim Kiraz odasında DHKP-C’li teröristler tarafından rehin alındı diye. İnsanız sonuçta, çelik değiliz. Benim de annesinin de içimize bir kor yanmaya başladı.

İnsan duygulanıyor, bizim için bugün hiç bitmedi 31 Mart’ı hiç unutmadık. Özlüyorum ve gelmesini bekliyorum, kapı çalıyor acaba geldi mi diyorum. Bizim için hiçbir zaman bitmiyor, hala aynı şekilde devam ediyor ama elhamdülillah diyoruz” ifadelerini kullandı. “Bu, bizim üzerimizden devlete yapılan bir saldırıdır” “Bu, bizim üzerimizden devlete yapılan bir saldırı" diyen Kiraz, "Cenab-ı Allah’ın insana bahşettiği en büyük güzelliklerden biri evlattır ama ne yapıyorsunuz o evladı teröre kurban veriyorsunuz. Takdir edersiniz ki o gün o altyazılar geçtikten sonra, çeşitli görüntüler çirkin manşetler yayınlandı. Bunları da unutmak mümkün değil. Bu millet uğruna şehit olmak en büyük şeydir. Oğlum hiç unutulmamıştır, adliye saraylarına ismi veriliyor. Kültür merkezlerine, okullara, parklara ve caddelere birçok yere ismi verildi, unutulmadı” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise yaptığı konuşmada, “Hayatta yaşarken Allah razı olsun iyi bir insandı dedirtebilmek çok önemli. İşte hayatta yaşarken bunu dedirten de, yaşantısı kadar ölümü de şahadetle olan, belki ihanet ve hainlik var ama şehadet mertebelerin en güzeli. Yaşayan bir şehidimizin Selim Kiraz kardeşimizin şehadetinin yıldönümünde birlikteyiz. Rabbim şehadetini makbul eylesin” dedi.

(FM-

