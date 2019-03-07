Aziz Yıldırım’a Rasim Ozan Kütahyalı’ya hakaretten para cezası

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya yaptığı bir basın açıklamasında hakaret ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım’ın ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Aziz Yıldırım’ın avukatı katılırken, Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi de salonda hazır bulundu. "Sanığın suçu sabittir" Duruşmada söz alan Kütahyalı'nın avukatı, “Sanığın suçu sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Aziz Yıldırım’ın avukatı da söz alarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Yıldırım hakkında adli para cezası Davayı karara bağlayan mahkeme, Aziz Yıldırım’ı Rasim Ozan Kütahyalı’ya karşı ‘hakaret’ suçundan 87 gün olmak üzere toplamda 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırdı. Tarafların istinaf mahkemesi’ne başvuru hakkı bulunuyor. Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, "Aziz Yıldırım müvekkilime daha önce basın açıklaması sırasında hakaret etmişti. Ve bunun yargılaması sürüyordu. Bugün karar çıktı. Sanıkla ilgili olarak 87 gün adli para cezası verildi.

Önemli olan noktalardan birisi sanığın daha önce bir sabıkası olmaması, ilk defa bu dosyadan ceza almış olması. Ve en önemlisi bizim müvekkilimizin haklılığı. Müvekkilimize ağır hakaretlerde bulunmuştu. Ve bugün adalet yerini buldu diyebiliriz. Karar bizi mutlu etti ama verilen ceza biraz düşük" dedi.

İddianameden Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım’ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı basın açıklaması sırasında, Rasim Ozan Kütahyalı’ya yönelik hakaret içerikli sözler söylediği anlatılmıştı. Aziz Yıldırım'ın, Rasim Ozan Kütahyalı’ya 'hakaret' suçundan 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

